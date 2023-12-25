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Спорт

ФК "Пари Нижний Новгород" создал вторую команду

18 января 2024 15:50  [120] Спорт

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" создал вторую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации, "Пари НН-2" будет играть во второй лиге (дивизион "Б"). Домашней ареной клуба станет стадион "Локомотив".

"Пари НН-2" будет иметь сквозную заявку с основной командой. 

19 января вторая команда отправится на сборы в Крымск, где 31 января встретится с дзержинским "Химиком". Также матчи пройдут  3, 6, 9 и 11 февраля.

Главным тренером "Пари НН-2" стал Валерий Бурлаченко, ранее возглавлявший молодежную команду нижегородского клуба. Также из "молодежки" перешли тренеры Сергей Павлов и Александр Калачев, начальник команды Александр Таланин, врач Владимир Коробейников и видеооператор Алексей Супоня.

Как рассказал Валерий Бурлаченко, основу "Пари НН-2" составят игроки 2004 года рождения, которые по регламенту уже не могут играть за молодежную команду.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари Нижний Новгород" в 2024 году откроет интернат для иногородних детей.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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