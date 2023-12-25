Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
Реконструкция "Дома чекиста" может начаться в 2024 году
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 января 2024 19:06  [75] Инна Ванькина: "Приятно слышать, что наши молочные кухни развиваются, ассортимент продукции и объемы производства растут"
18 января 2024 18:58  [75] Дорожные службы Нижнего Новгорода готовятся к серьезному снегопаду
18 января 2024 18:52  [84] Рустам Досаев: Капитальный ремонт Борского моста создаст определенные трудности
18 января 2024 18:33  [100] ГИБДД Нижегородской области вынесла 49 предостережений за плохую очистку дорог
18 января 2024 18:12  [104] Глеб Никитин в 2023 году занял третье место в медиарейтинге глав регионов ПФО
18 января 2024 17:55  [116] Представители перевозчика пояснили ситуацию с высадкой ребёнка из трамвая
18 января 2024 17:34  [124] Мошенники начали использовать ИИ для совершения киберпреступлений
18 января 2024 17:22  [136] Движение грузовиков по трассе М-7 могут ограничить в Нижегородской области
18 января 2024 16:54  [130] Интерес к музеям Нижнего Новгорода вырос в 3 раза
18 января 2024 16:38  [141] Лучшие практики российского образования обсудят на Всемирном фестивале молодежи
Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода готовятся к серьезному снегопаду

18 января 2024 18:58  [75] Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода 18 января начали подготовку к серьезному снегопаду.
 
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб с главами районных администраций, руководителями дорожных предприятий и домопоуправляющих компаний в преддверии предстоящего снегопада.

Юрий Шалабаев отметил, что на Нижний Новгород идет серьезный снегопад – ожидается выпадение до 20 см осадков. Если прогнозы синоптиков оправдаются, это будет самый серьезный снегопад за эту зиму.

"Провел оперативный штаб по снегу. Дал поручение всем службам сегодня ночью вывести на улицы максимальное количество техники и людей. Настрой должен быть очень серьезным - все руководители должны быть на связи, следить за ситуацией, координировать работу и реагировать на обращения жителей. Это касается и директоров департаментов мэрии, и глав районов, и АТИ, и руководителей подрядных организаций, и ДУКов. Необходимо обеспечить расчистку не только дорог, но и тротуаров, остановок и подходов к школам, детским садам, больницам и другим социальным учреждениям", – сказал Юрий Шалабаев, добавив, что ТСЖ также должны обратить внимание на свои территории, чтобы утром жители спокойно могли выйти из дома.

Мэр также обратился к жителям: "Прошу нижегородцев быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а если есть возможность - не использовать личный автотранспорт".

Как сообщалось ранее, движение грузовиков по трассе М-7 могут ограничить в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад прогнозируется на трассе М-12 в Нижегородской области 18 и 19 января.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
25 декабря 2023 14:42Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph