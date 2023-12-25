Дорожные службы Нижнего Новгорода готовятся к серьезному снегопаду Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода 18 января начали подготовку к серьезному снегопаду.



Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб с главами районных администраций, руководителями дорожных предприятий и домопоуправляющих компаний в преддверии предстоящего снегопада.

Юрий Шалабаев отметил, что на Нижний Новгород идет серьезный снегопад – ожидается выпадение до 20 см осадков. Если прогнозы синоптиков оправдаются, это будет самый серьезный снегопад за эту зиму.

"Провел оперативный штаб по снегу. Дал поручение всем службам сегодня ночью вывести на улицы максимальное количество техники и людей. Настрой должен быть очень серьезным - все руководители должны быть на связи, следить за ситуацией, координировать работу и реагировать на обращения жителей. Это касается и директоров департаментов мэрии, и глав районов, и АТИ, и руководителей подрядных организаций, и ДУКов. Необходимо обеспечить расчистку не только дорог, но и тротуаров, остановок и подходов к школам, детским садам, больницам и другим социальным учреждениям", – сказал Юрий Шалабаев, добавив, что ТСЖ также должны обратить внимание на свои территории, чтобы утром жители спокойно могли выйти из дома.

Мэр также обратился к жителям: "Прошу нижегородцев быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а если есть возможность - не использовать личный автотранспорт".

Как сообщалось ранее, движение грузовиков по трассе М-7 могут ограничить в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад прогнозируется на трассе М-12 в Нижегородской области 18 и 19 января.