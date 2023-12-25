Мошенники обманули нижегородца на 6,5 млн рублей Происшествия

Житель Приокского района Нижнего Новгорода в результате действий мошенников лишился почти 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Согласно информации, в полицию с заявлением обратился 60-летний мужчина.

Потерпевший пояснил, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Далее мошенник заявил, что от имени потерпевшего якобы переводятся денежные средства в недружественную страну.

Для отмены финансовой операции аферист порекомендовал нижегородцу перевести все деньги на "безопасный счет".

Потерпевший выполнил все указания мошенников, переведя на указанный счет личные накопления в сумме 1,4 млн рублей, а также кредитные средства в объеме 5,1 млн рублей.

Спустя некоторое время гражданин осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в районный ОВД.

По факту мошенничества в крупном размере заведено дело, злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что две нижегородки перевели телефонным мошенникам почти 15 млн рублей.

