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Происшествия

Мошенники обманули нижегородца на 6,5 млн рублей

19 января 2024 09:18  [4] Происшествия

Житель Приокского района Нижнего Новгорода в результате действий мошенников лишился почти 6,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Согласно информации, в полицию с заявлением обратился 60-летний мужчина.

Потерпевший пояснил, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Далее мошенник заявил, что от имени потерпевшего якобы переводятся денежные средства в недружественную страну.

Для отмены финансовой операции аферист порекомендовал нижегородцу перевести все деньги на "безопасный счет".

Потерпевший выполнил все указания мошенников, переведя на указанный счет личные накопления в сумме 1,4 млн рублей, а также кредитные средства в объеме 5,1 млн рублей.

Спустя некоторое время гражданин осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в районный ОВД.

По факту мошенничества в крупном размере заведено дело, злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что две нижегородки перевели телефонным мошенникам почти 15 млн рублей.
 

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Теги:
Мошенничество
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