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Спорт

"День снега" пройдет на площадке "Спорт Порт" в Нижнем Новгороде 21 января

19 января 2024 11:18  [96] Спорт

Спортивный праздник "День снега" пройдет 21 января с 11:00 до 14:00 на спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород".

Как сообщают организаторы, в этот день пройдут спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню снега.

Гостей мероприятия ждут зимние спортивные эстафеты, снежная мастерская и тир, развлекательная и интерактивная программы, мастер-классы в сказочном Доме Деда Мороза.

Напомним, что спортивная площадка "Спорт Порт 2023" открылась в Нижнем Новгороде 29 декабря.

 

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Теги:
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