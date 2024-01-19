"День снега" пройдет на площадке "Спорт Порт" в Нижнем Новгороде 21 января Спорт

Спортивный праздник "День снега" пройдет 21 января с 11:00 до 14:00 на спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород". Как сообщают организаторы, в этот день пройдут спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню снега. Гостей мероприятия ждут зимние спортивные эстафеты, снежная мастерская и тир, развлекательная и интерактивная программы, мастер-классы в сказочном Доме Деда Мороза. Напомним, что спортивная площадка "Спорт Порт 2023" открылась в Нижнем Новгороде 29 декабря.

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