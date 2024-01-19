Волонтеры передали благотворительную помощь в приют для бездомных животных "Сострадание НН" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Волонтеры регионального отделения партии "Единая Россия" передали в приют для бездомных животных "Сострадание НН" партию благотворительной помощи: корм, лекарства и медицинские расходные материалы, а также хозяйственный инвентарь.

Недавно в приюте произошел пожар, в результате которого практически полностью разрушено административное здание. По счастливой случайности никто из сотрудников и питомцев не пострадал. Были уничтожены медикаменты, лечебный корм, аксессуары для животных, техника, канцелярские принадлежности, мебель и другие предметы.

"С приютом "Сострадание НН" нас уже много лет связывает дружба. Конечно, когда узнали о случившейся беде, не могли остаться в стороне. Наши активисты, сенаторы, депутаты сразу откликнулись. Кто-то лично передает корм, нужные предметы и материалы, переводит денежные средства; кто-то привозит к нам в исполнительный комитет. Причем, помощь приходит не только из Нижнего Новгорода, но из местных отделений партии из области. Сбор продолжаем, и надеемся, что совместными усилиями все проблемы решим", - отметил заместитель руководителя исполкома Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Артем Рыбаков.

В приюте заботу и уход ежедневно получают от 200 до 250 собак и 50 кошек, в том числе привезенные из зоны СВО. За годы работы фонда "Сострадание НН" своих хозяев обрели более 8 000 животных. Администрация приюта сейчас работает по сокращенному графику, поэтому всем желающим забрать к себе питомца необходимо записаться заранее.

"В этот сложный период нам очень была нужна поддержка, и мы даже удивились и благодарны, что столько неравнодушных людей пришли на помощь. Благодаря ей мы уже почти полностью собрали необходимые лекарственные препараты, которые сгорели при пожаре. Сейчас есть нужда в ошейниках, поводках, глистогонных средствах, специальных лечебных кормах – это тоже все было уничтожено огнем. Думаю, при такой поддержке у нас все скоро наладится, и мы начнем работать в привычном режиме", - рассказала администратор благотворительного фонда "Сострадание НН" Ольга Яковлева.

Благодаря помощи неравнодушных людей и различных организаций строительные работы по восстановлению административного домика уже начались. В нем, помимо организации рабочего процесса приюта, проходили мастер-классы и занятия для волонтеров, а также «уроки сострадания» для школьников.

Напомним, активисты, депутаты, волонтеры "Единой России" регулярно оказывают поддержку приютам для бездомных животных. Они передают корм, медикаменты, предметы для ухода, аксессуары, а также помогают в уборке территорий.

Формирование в обществе ответственного отношения к животным - один из приоритетов народной программы "Единой России". С 2022 года партия реализуется проект "Защита животного мира". Его цель – формирование в обществе ответственного обращения с животными путем привлечения общественных организаций, зоозащитников, волонтеров. В рамках партпроекта приняты законотворческие инициативы для защиты животных, а также проходят мероприятия, направленные на формирование ответственного и гуманного отношения к животным.