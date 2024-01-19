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Общество

Самолёт Шарм-Эль-Шейх - Казань совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

20 января 2024 15:28  [46] Общество

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В международном аэропорту Нижнего Новгорода им. Чкалова совершил посадку самолёт, выполнявший рейс № LMU-631 египетской авиакомпании AlMasria сообщением Шарм-Эль-Шейх - Казань.

Согласно информации, воздушное судно прибыло на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за неблагоприятных метеоусловий в Казани.

При этом, в связи с невозможностью продолжения полёта к месту назначения, перевозчик принял решение о перевозке пассажиров наземным автомобильным и железнодорожным транспортом.

По инициативе Нижегородского транспортного прокурора для авиапассажиров рейса организована мобильная приёмная, где пассажиры могут оформить бронирование билетов на пассажирский поезд до Казани, а также организован бесплатный транспорт до железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавили в надзорном ведомстве.

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Теги:
Авиаперевозки Прокуратура Транспорт
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