Глеб Никитин поручил проконтролировать вывоз мусора в Нижнем Новгороде

Губернатор Глеб Никитин поручил проконтролировать ситуацию с вывозом мусора в Нижнем Новгороде.
На странице главы региона в соцсети опубликованы обращения нижегородцев о переполненных контейнерах для ТБО.
Так, информация поступила по адресам ул. Богдановича, 6, а также ул. Горная, 11 и 11/3. По словам нижегородцев, мусор уже не вывозится несколько дней.
Кроме того, аналогичные обращения поступают и из других районов.
Как написал губернатор, он дал поручения главам районов, министерству экологии региона и Госжилинспекции отработать все поступившие обращения.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил обеспечить вывоз мусора с территории около озера Светлояр.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+