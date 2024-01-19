Глеб Никитин поручил проконтролировать вывоз мусора в Нижнем Новгороде Общество

Губернатор Глеб Никитин поручил проконтролировать ситуацию с вывозом мусора в Нижнем Новгороде.

На странице главы региона в соцсети опубликованы обращения нижегородцев о переполненных контейнерах для ТБО.

Так, информация поступила по адресам ул. Богдановича, 6, а также ул. Горная, 11 и 11/3. По словам нижегородцев, мусор уже не вывозится несколько дней.

Кроме того, аналогичные обращения поступают и из других районов.

Как написал губернатор, он дал поручения главам районов, министерству экологии региона и Госжилинспекции отработать все поступившие обращения.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил обеспечить вывоз мусора с территории около озера Светлояр.