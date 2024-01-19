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Бизнес

Делегация ПАО "Газпром" посетила с рабочим визитом завод "РУМО"

23 января 2024 12:34  [112] Бизнес

Делегация ПАО "Газпром" во главе с заместителем председателя правления Виталием Маркеловым посетила производственную площадку АО "РУМО".  В рамках визита обсуждались вопросы изготовления оборудования и реализации Дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Нижегородской области, в том числе импортозамещающей.

Руководство "РУМО" показало производственные цеха завода после проведенной реновации и обновления парка оборудования, в том числе новые и восстановленные станки. Также гостям были продемонстрированы образцы продукции "РУМО": отечественная газопоршневая электростанция РУМО-702 блочно-контейнерного исполнения мощностью 1 МВт, дизельная электростанция мощностью 1 МВт и оппозитный поршневой компрессор 6ПК32 мощностью 4 МВт. Основой электростанций являются газопоршневой  и дизельный двигатели внутреннего сгорания собственной запатентованной разработки.

"Созданное на предприятие оборудование способствует реализации политики импортозамещения в части поршневых компрессоров и газопоршневых установок. Мы являемся единственным предприятием в России, имеющим технологические возможности выпускать поршневые компрессоры мощностью свыше 1 МВт", - отметил председатель правления АО "РУМО" Андрей Горшков.  

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Теги:
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