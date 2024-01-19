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Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина 1,5 млрд рублей

23 января 2024 14:53  [96] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Нижегородского районного суда.

Согласно информации, Олег Сорокин, находясь на посту главы Нижнего Новгорода, нарушил антикоррупционное законодательство, участвуя в  коммерческой деятельности аффилированных ему юридических лиц: ООО СЗ "Инградстрой", ООО Специализированный застройщик "Старт-Строй", ООО Управляющая компания "Столица Нижний".

В частности, "Инградстрой" построил в Нижнем Новгороде жилой комплекс "Новая Кузнечиха" и получил от продажи квартир более 1,5 млрд рублей. Эта сумма и была взыскана с Олега Сорокина в бюджет РФ.

Отмечается, что при проведении аукциона по застройке земельных участков участникам, кроме "Инградстрой", были поставлены невыполнимые условия. Таким образом, компания стала единственным участником торгов.

Напомним, в марте 2019 года суд приговорил Олега Сорокина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 460,8 млн рублей. Бывший глава Нижнего Новгорода обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также соучастии в похищении человека.

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Теги:
Олег Сорокин Суд
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