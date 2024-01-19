Участок под новую гостиницу утвердили на Большой Покровской в Нижнем Новгороде Общество

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона утвердило земельный участок под строительство гостиницы на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Отель планируется построить на участке площадью 4,6 га в границах улиц Большой Покровской, Пискунова, Октябрьской и Алексеевской. Реализацией проект займется ООО "Приволжье Инвест".

Гостиница переменной этажности (2-6 этажей) будет рассчитана на 170 номеров.

В здании будет предусмотрен подземный паркинг на 36 автомобилей и открытая стоянка, рассчитанная на 6 машин.

Проект будет реализован в четыре этапа. На начальных этапах территорию подготовят к застройке, затем подведут инженерные сети к участку застройки и построят проезды, после чего возведут гостиницу, обустроят тротуары, установят систему освещения и благоустроят прилегающую территорию.

Напомним, две гостиницы на улицах Кожевенной и Большой Покровской в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию в 2023 году.

Также сообщалось, что гостиницу, выставочный зал и ресторан планируется разместить в здании Куйбышевской водокачки в Нижнем Новгороде.