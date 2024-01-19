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Общество

Проект ветклиники в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу

24 января 2024 12:30  [74] Общество
Проект ветклиники

Проект ветклиники

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Госэкспертиза одобрила проект ветеринарной клиники в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в Едином реестре заключений.

Здание ветеринарной клиники планируется построить на улице Шлиссельбургской около овощной базы №2.

В медучреждении не будет предусмотрено содержание животных.

Проект подготовили специалисты ООО "Энергоклимат", застройщиком выступает нижегородское ООО "Гривна".

Напомним, в конце января 2024 года проект гостиницы IT-кампуса на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Высота гостиницы составит 11-12 этажей, она будет рассчитана на 712 номеров, где смогут разместиться 1492 человека.

Ранее сообщалось, что государственный ветеринарный кабинет открылся в Выксе в микрорайоне Юбилейный. Он стал пятнадцатым госветкабинетом в регионе.

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Теги:
Животные Ленинский район Строительство
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