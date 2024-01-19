Проект ветклиники в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу

Проект ветклиники
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Госэкспертиза одобрила проект ветеринарной клиники в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в Едином реестре заключений.
Здание ветеринарной клиники планируется построить на улице Шлиссельбургской около овощной базы №2.
В медучреждении не будет предусмотрено содержание животных.
Проект подготовили специалисты ООО "Энергоклимат", застройщиком выступает нижегородское ООО "Гривна".
Напомним, в конце января 2024 года проект гостиницы IT-кампуса на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Высота гостиницы составит 11-12 этажей, она будет рассчитана на 712 номеров, где смогут разместиться 1492 человека.
Ранее сообщалось, что государственный ветеринарный кабинет открылся в Выксе в микрорайоне Юбилейный. Он стал пятнадцатым госветкабинетом в регионе.
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