Экспозицию в зале Маковского обновили в Нижегородском художественном музее

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Обновленная экспозиция картины Константина Маковского "Воззвание Минина" открылась в НГХМ|Зарубежное искусство. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, выставочное пространство было дополнено подлинными музейными предметами XVII века и разделом с VR-установками.
Например, посетители смогут увидеть Евангелие, подаренное Спасо-Преображенскому собору Нижегородского кремля участником ополчения Саввой Евфимьевым в 1625 году.
Один из разделов выставки посвящен истории Нижегородского ополчения и личности Кузьмы Минина, другой - биографии художника Константина Маковского.
Благодаря разделу с VR-установками посетители выставки смогут почувствовать себя участниками действия и ощутить атмосферу масштабного исторического события - второго народного ополчения, которое было сформировано в Нижнем Новгороде.
Как рассказал председатель правления регионального благотворительного фонда "Земля Нижегородская" Александр Сериков, в рамках историко-патриотического проекта "Дороги единства" картину Константина Маковского "Воззвание Минина" с сентября 2023 года увидело более 3 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что выставка "Соседи" в нижегородских "Заповедных кварталах" будет работать до 1 февраля.
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