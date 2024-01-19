Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 января 2024 18:09  [2] Нелегальную свалку ликвидировали на улице Прямой на Автозаводе
25 января 2024 17:51  [71] Проект "В контакте с молодежью" запустили в Нижнем Новгороде
25 января 2024 17:30  [85] Использование термина "лежачий полицейский" предложили ограничить в России
25 января 2024 17:22  [93] Улицу Пожарского перекроют в Нижнем Новгороде до февраля
25 января 2024 17:13  [100] Депутат ЗСНО Александр Ефремцев награжден Почетной грамотой Нижегородской области
25 января 2024 15:56  [151] Нижегородского застройщика школы внесли в реестр недобросовестных подрядчиков
25 января 2024 15:44  [166] Студенты узнали, как эффективно использовать современные технологии в учебе, какие специалисты требуются в ИТ-компаниях
25 января 2024 15:23  [156] Почти 11 тысяч нижегородцев получили нагрудные знаки "Дети военного времени"
25 января 2024 14:10  [174] ЦИК утвердил форму бюллетеня для президентских выборов 17 марта 2024 года
25 января 2024 14:02  [196] Нижегородские эксперты оценили указ Владимира Путина о многодетной семье
Общество

Нелегальную свалку ликвидировали на улице Прямой на Автозаводе

25 января 2024 18:09  [2] Общество

Нелегальную свалку ликвидировали на улице Прямой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Жители пожаловались главе города Юрию Шалабаеву на свалку, после чего он распорядился выделить средства на ее ликвидацию. 

Всего в Автозаводском районе в 2023 году было заключено пять контрактов на ликвидацию нелегальных свалок  по 47 адресам. Свалки убрали на улицах Героя Смирнова, Лесной, Пермякова, Красных партизан, Строкина, Янки Купалы и Южном шоссе. 

Кроме того, жители Советского района через соцсети попросили Юрия Шалабаева отремонтировать первый и второй подъезды в доме №30 по улице Юбилейной. 

"Ремонт подъездов уже завершился, работники ДУКа обновили стены и потолки, привели в порядок перила, а также заменили лифт. В этом году домоуправляющая компания планирует отремонтировать подъезды в 47 домах", - рассказал глава Советского района Александр Иванов. 

Напомним, крупные нелегальные свалки ликвидировали на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде в 2023 году. Работы проводились в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".  

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph