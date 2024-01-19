Нелегальную свалку ликвидировали на улице Прямой на Автозаводе Общество

Нелегальную свалку ликвидировали на улице Прямой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Жители пожаловались главе города Юрию Шалабаеву на свалку, после чего он распорядился выделить средства на ее ликвидацию.

Всего в Автозаводском районе в 2023 году было заключено пять контрактов на ликвидацию нелегальных свалок по 47 адресам. Свалки убрали на улицах Героя Смирнова, Лесной, Пермякова, Красных партизан, Строкина, Янки Купалы и Южном шоссе.

Кроме того, жители Советского района через соцсети попросили Юрия Шалабаева отремонтировать первый и второй подъезды в доме №30 по улице Юбилейной.

"Ремонт подъездов уже завершился, работники ДУКа обновили стены и потолки, привели в порядок перила, а также заменили лифт. В этом году домоуправляющая компания планирует отремонтировать подъезды в 47 домах", - рассказал глава Советского района Александр Иванов.

Напомним, крупные нелегальные свалки ликвидировали на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде в 2023 году. Работы проводились в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".