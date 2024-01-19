Олег Лавричев: "Хочется, чтобы молодые люди связывали свою дальнейшую судьбу именно с Нижним Новгородом" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

25 января председатель городской Думы Олег Лавричев и председатель Молодёжной палаты при Гордуме Анастасия Золотова встретились со студентами нижегородских вузов – ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Мининского университета, филиала РАНХиГС, НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, НГТУ им. Р.Е.Алексеева.

Олег Лавричев рассказал присутствующим об истории городской Думы и здания, в котором она располагается, о работе представительного органа муниципального образования и ответил на вопросы студентов. Часть из них касалась деятельности Думы, её предстоящего 30-летия, роли депутатов в жизни города и других тем.

"Депутат всегда был наделён полномочиями представителя жителей определённой территории. Он ставит острые насущные вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности: благоустройства, дорожного хозяйства, работы транспорта, инженерной инфраструктуры города и т.д. Всего того, что беспокоит жителей на своих территориях. Если сравнивать работу депутата 30 лет назад и сегодня, она не изменилась. Мы как работали с нормативной базой и на округах по обращениям граждан, так и работаем. Только у нас появилось больше возможностей: механизмов, инструментов, ресурсов, помощников в лице депутатского корпуса, городской администрации, Общественной палаты. Сейчас мы также стали более видимыми благодаря информационному пространству. Появилось больше возможностей для демонстрации своей работы, но вместе с тем возросла и ответственность", - рассказал Олег Лавричев.

Также участниками мероприятия был поднят вопрос взаимодействия органов власти с жителями. Спикер городской Думы отметил увеличение числа обращений к депутатам и администрации Нижнего Новгорода.

"Это значит доверие к власти растёт. Кого ругают, на того и надеются", - сказал Олег Лавричев.

Председатель городской Думы анонсировал предстоящие в этом году праздничные мероприятия, посвящённые 30-летию городской Думы Нижнего Новгорода, и обозначил основной вектор работы Молодёжной палаты.

"В прошлом году летом перед выборами губернатора в Нижегородской области разрабатывалась новая стратегия развития. В неё впервые был включён блок, касающийся молодёжи. В связи с этим хочу сказать, что наш регион один из лидеров по привязке и привлечению молодёжи в регион. Мы хотим, чтобы молодые люди учились и продолжали работать здесь, связывали свою дальнейшую судьбу именно с Нижним Новгородом. Я бы назвал этот вектор главным в деятельности Молодёжной палаты", - отметил Олег Лавричев.