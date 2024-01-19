УФАС включило ЧОП "Личный номер" в Нижнем Новгороде в реестр недобросовестных компаний Общество

Нижегородское УФАС включило ЧОП "Личный номер" в реестр недобросовестных компаний на два года. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Охранное предприятие попало в реестр из-за обращения АО "РЖД" о ненадлежащем исполнении ЧОПом "Личный номер" контракта.

По данным УФАС, АО "РЖД" заключила с ЧОПом договор на оказание услуг по охране материального имущества на территориях и внутренних помещениях Горьковской дирекции.

Однако во время исполнения контракта были обнаружены нарушения: в частности, охранники не всегда появлялись на своих постах, у них не было удостоверений, формы и спецсредств. Помимо этого, с февраля 2023 года услуги по охране материального имущества на одном из погрузочно-разгрузочных пунктов не оказывались.

Поскольку контракт исполнен с нарушениями, АО "РЖД" расторгло его в одностороннем порядке.

Рассмотрев обращение АО "РЖД", Нижегородское УФАС включило ООО ЧОП "Личный номер" в реестр недобросовестных подрядчиков. Охранное предприятие пыталось обжаловать решение антимонопольного ведомства в суде, но безуспешно.

Напомним, застройщик школы на 600 мест в Нижегородской области попал в реестр недобросовестных подрядчиков.