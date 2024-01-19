Почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда" вручили ветеранам Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" нижегородским ветеранам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Для всех россиян жители блокадного Ленинграда являются примером неиссякаемой внутренней силы, любви к Родине, оптимизма. Пережив такую трагедию, вы не сломались, а продолжили жить, добиваться успехов. Знаю, что до сих пор, несмотря на почтенный возраст, многие из вас занимаются общественной работой, в том числе военно-патриотическим воспитанием нашей молодежи. Я горд, что у меня есть возможность сегодня вручить вам награды. Хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Мы всегда рядом, поэтому обращайтесь к нам с любыми вопросами – решим, поможем", - обратился к жителям блокадного Ленинграда мэр.

Как рассказал председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Колосов, большой вклад в защиту Ленинграда внес и город Горький. В частности, десятки тысяч горьковчан сражались в составе войск Ленинградского фронта, Балтийского флота, Ладожской флотилии. В Горьковскую область было эвакуировано почти 5,5 тысяч детей.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".