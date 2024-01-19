ХК “Торпедо” в плей-оф Кубка Гагарина Спорт

фото : ХК Торпедо

ХК “Торпедо” в плей-оф Кубка Гагарина. Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба,. Нижегородская команда досрочно обеспечила себе участие в борьбе за главный приз КХЛ.

Это стало известно накануне в Екатеринбурге, где ХК“Торпедо” в матче с местным "Автомобилистом" уступило по буллитам.

Межу тем, “Торпедо” получило путевку в плей-офф , когда подмосковный “Витязь” проиграл “Сочи” 2:3 в домашнем матче. Право играть в плей-офф нижегородцы получили, набрав 68 очко после 55 игр нынешнего чемпионата.

Основное время матча в Екатеринбурге завершилось вничью — 1:1. У “Торпедо” гол забил нападающий Максим Летунов. Сравнял счет нападающий "Автомобилиста” Мэйсек Брукс. В серии буллитов точнее оказались хозяева 2:1Б

Сейчас в Западной конференции КХЛ "Торпедо" занимает пятое место, на четыре очка уступая московскому "Спартаку". Мачт между этими командами состоится 29 января в Москве.

Первые игры плей-офф в Западной конференции состоятся 29 февраля.