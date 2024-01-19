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Уголовное дело заведено по факту гибели троих детей на пожаре в Борском районе. Об этом сообщает СУ Следственного Комитета РФ по региону.
По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, жилой дом загорелся сегодня в 2ч 44 мин в деревне Нечаево Борского района. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 54 кв. м.
При разборе конструкций сгоревшего дома, обнаружены тела трех детей 16, 10 и 8 лет. Осматривая тела, следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Родители детей с ожогами доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, неисправность электрического или печного оборудования могли стать причиной пожара. Точную причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.
В настоящий момент на месте продолжают работать следователи СК. Ведется допрос свидетелей и устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.
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