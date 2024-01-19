Жителей Нижнего Новгорода приглашают посетить “Воскресный кинозал” Культура и отдых

Жителей Нижнего Новгорода приглашают посетить “Воскресный кинозал”.

Мероприятие пройдет 28 января в 12:00 в библиотеке – Центр деловой и правовой информации по адресу проспект Кирова,6, сообщает в соцсети пресс-служба Автозаводского района.

Зрителям покажу фильмы из цикла “Век Русского музея” и цикла “Тайники Русского музея”

Картина “Андрей Рябушкин” посвящена творчеству художника Андрея Петровича Рябушкина. Его по праву называют мастером жанровых и исторических картин, уникальных по своему исполнению.

Фильм “Лабиринты судьбы Ореста Кипренского” рассказывает о блестящем живописце, который является автором лучшего портрета поэта Александра Пушкина.

Отметим, что мероприятие рассчитано для зрителей старше 12. Вход свободный.