Жителей Нижнего Новгорода приглашают посетить “Воскресный кинозал”.
Мероприятие пройдет 28 января в 12:00 в библиотеке – Центр деловой и правовой информации по адресу проспект Кирова,6, сообщает в соцсети пресс-служба Автозаводского района.
Зрителям покажу фильмы из цикла “Век Русского музея” и цикла “Тайники Русского музея”
Картина “Андрей Рябушкин” посвящена творчеству художника Андрея Петровича Рябушкина. Его по праву называют мастером жанровых и исторических картин, уникальных по своему исполнению.
Фильм “Лабиринты судьбы Ореста Кипренского” рассказывает о блестящем живописце, который является автором лучшего портрета поэта Александра Пушкина.
Отметим, что мероприятие рассчитано для зрителей старше 12. Вход свободный.
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