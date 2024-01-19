Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 января 2024 13:55  [83] Жителей Нижнего Новгорода приглашают посетить “Воскресный кинозал”
26 января 2024 14:39  [233] Восемь нижегородских театров стали участниками проекта "Большие гастроли"
25 января 2024 16:20  [328] Сборник "Мастерская "Арзамас" презентуют 26 января в Центре "Пешков"
25 января 2024 13:32  [331] Экспозицию в зале Маковского обновили в Нижегородском художественном музее
24 января 2024 12:10  [437] День студента в Нижнем Новгороде отпразднуют на 10 площадках
20 января 2024 13:44  [574] Съёмки полнометражного кинофильма "Маэстро" проходят в Нижнем Новгороде
19 января 2024 09:58  [490] Нижегородский академический симфонический оркестр отыграл 15 концертов в Китае
17 января 2024 15:55  [515] Нижегородские учреждения культуры заработали 365 млн рублей по "Пушкинской карте"
17 января 2024 11:24  [738] Нижегородцы смогут посетить цирковое шоу "Бурлеск" с 3 февраля
16 января 2024 11:57  [527] Катание на ватрушках запустили на Святом озере Дзержинска
Культура и отдых

Жителей Нижнего Новгорода приглашают посетить “Воскресный кинозал”

27 января 2024 13:55  [83] Культура и отдых

Жителей Нижнего Новгорода приглашают посетить “Воскресный кинозал”.

Мероприятие пройдет 28 января в 12:00 в библиотеке – Центр деловой и правовой информации по адресу проспект Кирова,6, сообщает в соцсети пресс-служба Автозаводского района.

Зрителям покажу фильмы из цикла “Век Русского музея” и цикла “Тайники Русского музея”

Картина “Андрей Рябушкин” посвящена творчеству художника Андрея Петровича Рябушкина. Его по праву называют мастером жанровых и исторических картин, уникальных по своему исполнению.

Фильм “Лабиринты судьбы Ореста Кипренского” рассказывает о блестящем живописце, который является автором лучшего портрета поэта Александра Пушкина.

Отметим, что мероприятие рассчитано для зрителей старше 12. Вход свободный.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph