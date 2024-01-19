Всероссийская массовая гонка “Лыжня России - 2024” пройдет в Нижнем Новгороде 10 февраля Спорт

фото Юлии Горшковой Всероссийская массовая гонка “Лыжня России - 2024” пройдет в Нижнем Новгороде 10 февраля Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Также спортсменов и болельщиков ждет 12-й Зимний фестиваль. Одно из самых ярких спортивных мероприятий России проводится ежегодно с 1982 года. В настоящий момент это самый большой зимний праздник, который объединяет около 1,5 млн любителей лыжного спорта со всех регионов страны. В программе 42 Всероссийской массовой гонки : корпоративный забег ГТО, детский забег, семейный забег, брендированный забег для предприятий, традиционный массовый старт на 5 км и 10км. К забегу на дистанцию 10 км допускаются мужчины и женщины 2005 г.р. и старше. Принять участие на дистанции 5 км могут юноши и девушки 2006 г.р. и младше. Испытать свои силы на дистанции 500 метров есть возможность у семьей с детьми до 10 лет. Допускаются команды от трех человек. В детском забеге примут участие мальчики и девочки 2013-2015 г.р. Помимо этого, в рамках “Лыжни России - 2024” пройдет корпоративный забег ГТО на дистанциях 2 км, 3 км и 5 км. Протяженность дистанции зависит от возраста и пола спортсменов. Отметим, что мероприятие проводится при поддержке правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, Федерации лыжных гонок Нижегородской области. В этом году “Лыжня” посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральный старт будет дан в Ленинградской области. Организаторами мероприятия являются Министерство спорта РФ и Федерация лыжных гонок России. Подать заявку для участия в “Лыжне России»” можно до 13.00 8 февраля на сайте Госуслуг Уведомление о регистрации будет направлено в течение пяти рабочих дней. Преимуществом данной услуги является то, что для участия в самом мероприятии не требуется предъявление оригинала паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Вместо этого можно использовать мобильное устройство и показать соответствующие документы на портале ЕПГУ. Добавим, что “Лыжня России” проводится в рамках федерального проекта “Спорт – норма жизни” национального проекта “Демография”. Основная цель проекта - увеличение числа людей, которые занимаются физической культурой и спортом.

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