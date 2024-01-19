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Гаражный массив сгорел поздним вечером в Нижнем Новгороде 28 января

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Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Гаражный массив горел в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером 28 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании гаражей на Восточном проезде поступила на пульт дежурного МЧС в 21:38.

К моменту прибытия на место пожарных горели кровли на нескольких гаражах. Общая площадь пожара составила 100 кв. метров. Огнеборцы успели эвакуировать две легковушки и две единицы мототехники. В ликвидации пожара принимали участие 40 человек и 10 единиц техники.

В результате огнем уничтожен один легковой автомобиль, а также пострадали четыре гаража.

Погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС, они установят причины возникновения пожара.

Напомним, крупный пожар произошел на заводе полиэтиленовой тары в поселке Буревестник Богородского района Нижегородской области поздним вечером 22 января.

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Теги:
МЧС Пожары
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