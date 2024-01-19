Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Приём заявлений для участия в ДЭГ
Поле на стадионе "Химик" в Дзержинске заменят в 2024 году
Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 января 2024 15:15  [18] Движение четырех автобусов возобновили по проспекту Кораблестроителей в Сормове
29 января 2024 14:58  [76] Подготовку к 550-летию Балахны обсудили в правительстве Нижегородской области
29 января 2024 14:36  [76] Центризбирком презентовал слоган выборов президента России в 2024 году
29 января 2024 14:09  [102] Главный судебный пристав Нижегородской области проведет прием граждан по вопросам взыскания алиментов
29 января 2024 13:48  [138] Скончался руководитель лагеря "Хочу стать десантником" Михаил Булулуков
29 января 2024 13:18  [110] Успейте попасть в "цифровое будущее": до окончания приема заявок на конкурс остается месяц
29 января 2024 12:50  [159] Школьники получили первую профессию
29 января 2024 12:37  [183] Потепление до +1° снова придёт в Нижегородскую область на этой неделе
29 января 2024 11:14  [180] Павловский автобусный завод выпустит для ДНР 109 машин
29 января 2024 10:39  [200] Срок вывоза имущества с лодочной станции "Турист" продлили до 5 февраля
Общество

Скончался руководитель лагеря "Хочу стать десантником" Михаил Булулуков

29 января 2024 13:48  [138] Общество

Фото: ВПЛ "Хочу стать десантником"

27 января скоропостижно скончался начальник лагеря "Хочу стать десантником", гвардии полковник Михаил Булулуков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Это огромный удар не только для родных и близких, но и для всех, кто его знал: коллег, ребят, их родителей. Знаю, как тяжело все восприняли случившееся. И самому не верится", - написал мэр.

Юрий Шалабаев отметил, что Михаил Булулуков за свою работу был награжден множеством орденов, после увольнения в запас активно занимался развитием патриотического движения в Нижнем Новгороде.

"Выражаю глубокие соболезнования семье Михаила Юрьевича, им сейчас тяжелее всего", - написал Юрий Шалабаев.

Церемония прощания с Михаилом Булулуковым пройдет 30 января в 12:00 на Бугровском кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" также выражает соболезнования семье и близким покойного.

Напомним, подростковый военно-патриотический лагерь "Хочу стать десантником" запустили в Нижегородской области в 2007 году.

За это время сотни ребят впервые прыгнули с парашютом, прошли подготовку по следопытству, военной топографии, изучили приемы рукопашного боя и многое другое.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Некролог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph