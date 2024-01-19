Скончался руководитель лагеря "Хочу стать десантником" Михаил Булулуков Общество

Фото: ВПЛ "Хочу стать десантником"

27 января скоропостижно скончался начальник лагеря "Хочу стать десантником", гвардии полковник Михаил Булулуков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Это огромный удар не только для родных и близких, но и для всех, кто его знал: коллег, ребят, их родителей. Знаю, как тяжело все восприняли случившееся. И самому не верится", - написал мэр.

Юрий Шалабаев отметил, что Михаил Булулуков за свою работу был награжден множеством орденов, после увольнения в запас активно занимался развитием патриотического движения в Нижнем Новгороде.

"Выражаю глубокие соболезнования семье Михаила Юрьевича, им сейчас тяжелее всего", - написал Юрий Шалабаев.

Церемония прощания с Михаилом Булулуковым пройдет 30 января в 12:00 на Бугровском кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" также выражает соболезнования семье и близким покойного.

Напомним, подростковый военно-патриотический лагерь "Хочу стать десантником" запустили в Нижегородской области в 2007 году.

За это время сотни ребят впервые прыгнули с парашютом, прошли подготовку по следопытству, военной топографии, изучили приемы рукопашного боя и многое другое.