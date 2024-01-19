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Общество

Почти 1,1 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы

29 января 2024 18:08  [61] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о работе по уборке снега в города.

Согласно информации, с улиц с начала зимы вывезли почти 1,1 млн кубометров снега, тогда как за такой же период прошлого года порядка 890 тысяч кубометров.

В связи с потеплением городский службы на этой неделю сделают акцент на очистке крыш, также начнет работать водооткачивающая техника.

Юрий Шалабаев поручил АТИ, профильным департаментам и ДУКам отработать вопрос очистки крыш от снега и наледи, при необходимости увеличить количество рабочих бригад.

Напомним, на этой неделе в Нижегородскую область придет потепление до +1°. Температурный фон в регионе будет на 5–7° выше положенного по климату.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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