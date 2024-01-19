Почти 30 территорий благоустроят в Нижнем Новгороде по ФКГС в 2024 г.
Повышение пенсий и пособий нижегородцам с января 2024 года
Экспозицию в зале Маковского обновили в НГХМ
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
30 января 2024 11:04  [3] "Теплоэнерго" начало второй этап ремонтных работ на улице Коминтерна
30 января 2024 10:55  [39] Госинспекция труда проверит закрывающиеся в Нижегородской области магазины SPAR
30 января 2024 10:24  [98] Жилой комплекс планируется построить у Комсомольской площади в Нижнем Новгороде
30 января 2024 10:08  [111] Нижегородским медикам компенсируют расходы за аренду жилья
30 января 2024 09:49  [107] ФК "Пари НН" объявил конкурс на вакансию ведущего домашних матчей
30 января 2024 09:23  [140] Нижегородский филиал "Т Плюс" принял участие в Дне энергетики на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
30 января 2024 09:10  [188] Свет и ГВС частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 30 января
29 января 2024 18:53  [279] Нижегородский доброволец: "Родине служить - это большая честь"
29 января 2024 18:30  [288] Комиссия проверила качество уборки снега на спортплощадках Нижнего Новгорода, благоустроенных по нацпроекту
29 января 2024 18:08  [284] Почти 1,1 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы
Общество

"Теплоэнерго" начало второй этап ремонтных работ на улице Коминтерна

30 января 2024 11:04  [3] Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

"Теплоэнерго" начало второй этап работ по предупредительному ремонту теплосети на улице Коминтерна в районе домов 41а-43 в Сормовском районе.

Напомним, с 26 на 27 января на этом участке был проведен первый этап планово-предупредительных работ. Специалисты провели оценку участка сети и дополнительные диагностические мероприятия. 

Сегодня в связи с проведением работ по повышению надежности теплосети будут временно снижены параметры теплоносителя в домах по улицам Коминтерна, 50 лет Победы, Страж революции и ряде других. 

После завершения работ будет проведена необходимая регулировка внутридомовых систем.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" завершило сварочные работы в тепловой камере на улице Славянской.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
19 января 2024 12:00Крещенские купания - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph