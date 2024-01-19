"Теплоэнерго" начало второй этап ремонтных работ на улице Коминтерна

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"Теплоэнерго" начало второй этап работ по предупредительному ремонту теплосети на улице Коминтерна в районе домов 41а-43 в Сормовском районе.
Напомним, с 26 на 27 января на этом участке был проведен первый этап планово-предупредительных работ. Специалисты провели оценку участка сети и дополнительные диагностические мероприятия.
Сегодня в связи с проведением работ по повышению надежности теплосети будут временно снижены параметры теплоносителя в домах по улицам Коминтерна, 50 лет Победы, Страж революции и ряде других.
После завершения работ будет проведена необходимая регулировка внутридомовых систем.
Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" завершило сварочные работы в тепловой камере на улице Славянской.
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