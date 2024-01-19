"Теплоэнерго" начало второй этап ремонтных работ на улице Коминтерна Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

"Теплоэнерго" начало второй этап работ по предупредительному ремонту теплосети на улице Коминтерна в районе домов 41а-43 в Сормовском районе.

Напомним, с 26 на 27 января на этом участке был проведен первый этап планово-предупредительных работ. Специалисты провели оценку участка сети и дополнительные диагностические мероприятия.

Сегодня в связи с проведением работ по повышению надежности теплосети будут временно снижены параметры теплоносителя в домах по улицам Коминтерна, 50 лет Победы, Страж революции и ряде других.

После завершения работ будет проведена необходимая регулировка внутридомовых систем.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" завершило сварочные работы в тепловой камере на улице Славянской.