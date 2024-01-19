Парковку ограничат на участке проспекта Героев в Нижнем Новгороде с 19 февраля. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Так, остановка и стоянка машин будет ограничена на местном проезде проспекта Героев – на участке около дома №37 к11.
"Такие изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта. Автомобили, припаркованные с нарушением требований запрещающих дорожных знаков, переместят на охраняемую стоянку", - сообщили в дептрансе.
Владельцам автомобилей рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на этом участке и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что улицу Ефремова в Сормовском районе перекроют до конца февраля.
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