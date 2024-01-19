Нижегородец осужден на шесть лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Фото:
Нижегородский районный суд вынес приговор жителю областного центра, который обвинялся сразу по нескольким статьям УК, касающимся хранения и сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В ходе судебного следствия было установлено, что в марте 2023 года в дневное время подсудимый приобрел у гражданина наркотическое средство. Впоследствии он сбыл наркотик сбыл своему знакомому.
Подозреваемого сотрудники полиции в итоге задержали 24 марта 2023 года на ул. Радужной в Нижнем Новгороде.
В ходе личного досмотра и при проведении обыска в жилом помещении у него были изъяты наркотические вещества, которые он хранил для личного употребления и последующего сбыта.
Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что трех нижегородцев будут судить за незаконный оборот наркотиков объемом 56 кг.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+