Нижегородец осужден на шесть лет тюрьмы за сбыт наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский районный суд вынес приговор жителю областного центра, который обвинялся сразу по нескольким статьям УК, касающимся хранения и сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе судебного следствия было установлено, что в марте 2023 года в дневное время подсудимый приобрел у гражданина наркотическое средство. Впоследствии он сбыл наркотик сбыл своему знакомому.

Подозреваемого сотрудники полиции в итоге задержали 24 марта 2023 года на ул. Радужной в Нижнем Новгороде.

В ходе личного досмотра и при проведении обыска в жилом помещении у него были изъяты наркотические вещества, которые он хранил для личного употребления и последующего сбыта.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что трех нижегородцев будут судить за незаконный оборот наркотиков объемом 56 кг.