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Культура и отдых

Депутат ЗСНО Максим Ребров поздравил с юбилеем коллектив Нижегородского театра кукол

30 января 2024 12:40  [120] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутат Законодательного Собрания – руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров поздравил с 95-летним юбилеем руководство и коллектив Нижегородского государственного академического театра кукол.

Праздничная программа "95 лет по ту сторону ширмы" собрала на сцене представителей разных поколений актёров театра. Зрителям показали легендарных кукол, некоторые из которых были созданы почти полвека назад. В честь юбилея театр представил отрывки из самых известных постановок, также для зрителей организовали экскурсии в мастерские и репетиционные залы.

Вклад деятелей культуры в развитие театра отметили известные нижегородцы. Максим Ребров наградил Благодарственным письмом регионального парламента коллектив театра кукол и директора Аллу Забегалову.

"Каждая постановка театра кукол становится настоящим культурным событием в жизни Нижнего Новгорода. На этих спектаклях выросло уже не одно поколение нижегородцев. Мы восхищаемся сказочными персонажами и сопереживаем историям героев взрослых спектаклей. Здесь происходит погружение в волшебный мир театрального искусства. Во многом этому способствует само здание, где находится театр. Раньше здесь находилась Нижегородская филармония, выступали легенды советской эстрады - Клавдия Шульженко, Леонид Утесов. И сейчас мы должны сохранить это наследие для потомков. За последние годы театр заметно преобразился, стал удобнее для зрителей и самих актёров. Эту колоссальную работу поддерживают, в том числе, депутаты Законодательного Собрания. Впереди ещё много задач, вместе мы будем готовиться к 100-летию театра кукол", - сказал Максим Ребров.

Как сообщалось ранее, восемь нижегородских театров стали участниками проекта "Большие гастроли".

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Теги:
Законодательное собрание Театры Юбилеи и праздники
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