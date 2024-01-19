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Происшествия

Нижегородца будут судить за смертельный наезд на пешехода

30 января 2024 16:48  [53] Происшествия

Нижегородца будут судить за смертельный наезд на пешехода.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ДТП со смертельным исходом произошло 28 ноября на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде.

По версии следствия, 37-летний подозреваемый на автомобиле "Киа Рио" двигался по проезжей части дороги улицы Зеленский съезд со стороны улицы Рождественская в направлении улицы Октябрьская. На пешеходном переходе, в нарушении ПДД, обвиняемый совершил наезд на женщину.

В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), свою вину признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП около Арзамаса. 

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Теги:
ДТП
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