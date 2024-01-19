Нижегородского водителя погрузчика осудят за нанесение травм при погрузке Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородского водителя погрузчика осудят за нанесение травм при погрузке. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Согласно информации, в октябре 2023 года на одном из контейнерных терминалов ГЖД 59-летний мужчина неправильно провел погрузку контейнеров на железнодорожные платформы, что привело к смещению некоторых из них.

В результате зажатия контейнером мастер участка получил тяжелые травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 216 ч. 1 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Оно направлено в суд для рассмотрение по существу.

Ранее сообщалось, что сотрудник одного из предприятий Дзержинска получил ожоги на работе.