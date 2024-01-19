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Общество

Здание театра кукол отремонтируют в Нижнем Новгороде за 54 млн рублей

30 января 2024 17:54  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Здание театра кукол на улице Большой Покровской, 39 в Нижнем Новгороде отремонтируют за 54 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок. 

В рамках первого контракта подрядчику предстоит отремонтировать зрительный зал, систему вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, а по второму контракту - фасад здания и аварийное крыльцо. 

Начальная (максимальная) стоимость первого контракта составляет 31,4 млн рублей, а второго – 22,5 млн рублей. Средства будут выделены из федерального и областного бюджетов. 

Заявки принимаются до 14 февраля. Все работы должны завершиться до 20 октября 2024 года. 

Здание театра кукол было построено в 1912 году по проекту архитектора Шехтеля. Оно является объектом культурного наследия. В 1917 году именно здесь была провозглашена Советская власть в Нижнем Новгороде и губернии.

Напомним, в прошлом году на ремонт репетиционного зала и витражного окна в здании театра кукол в Нижнем Новгороде было выделено 20,5 млн рублей. и еще 13 млн рублей- на ремонт крыши.  

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Теги:
Ремонтные работы Театры
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