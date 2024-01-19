Нижегородские коммунальщики продолжают очищать дороги от снега в круглосуточном режиме Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожно-коммунальные службы города в круглосуточном режиме проводят противогололедную обработку магистралей и занимаются вывозом снега. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

"При температурных колебаниях во избежание скользкости на основных и второстепенных дорогах регулярно проводится их обработка противогололедными материалами. Параллельно ведутся работы по вывозу снега, за минувшие сутки только с улично-дорожной сети города вывезено 33,7 тысяч кубометров снега", - рассказали в департаменте.

Нижегородских водителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям, так как снежных валов достаточно много как на улицах, так и на дорогах, включая внутриквартальные проезды.

Работы по вывозу снега в ночь 31 января будут проводиться по следующим адресам:

- территория Чкаловской лестницы, от Красных казарм до Чкаловской лестницы, до Парка Победы, Лыковая дамба, ул. Ильинская, Пискунова, Октябрьская, Гоголя, Ошарская, Грузинская, Большая Печерская (от площади Сенной до автостанции "Сенная"), Георгиевский съезд, Казанский съезд (Нижегородский район);

- ул.Веденяпина, Южное шоссе, проспект Молодежный, Ореховская, Янки Купалы, Патриотов (Автозаводский район);

- ул.Должанская, Керченская, пл. Революции, Метромост, Московское шоссе, Стрелка, Самаркандская (парковка), Коммунистическая, ост. Июльских дней, Интернациональная, Вторчермета (Канавинский район);

- ул. Терешкова до ул. Батумской, Академика Сахарова, Анкудиновское шоссе, Полярная, спуск к Мызинскому мосту, развязка ул. Ларина-пр.Гагарина, Геологов, пр.Гагарина по стороне ул. Фрунзе к Мызе (Приокский район);

- ул.Чугунова, Норильская, Молитовская, пр. Ленина (Ленинский район);

- Сормовское шоссе, пр. Героев, ул. Ярошенко (Московский район);

- пр.Гагарина, улицы Нартова, Агрономическая, Кулибина, Артельная, Высоковский проезд, Рокоссовского, Малиновского, Ижорская, Полтавская (Советский район);

- ул.Коминтерна, Коммунальная, Щербакова (Сормовский район).

Ранее сообщалось, что почти 1,1 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы.