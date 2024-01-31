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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" завершило предупредительный ремонт на улице Коминтерна

31 января 2024 15:24  [97] Общество

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники АО "Теплоэнерго" в рекордно короткие сроки завершили второй этап предупредительных ремонтных работ на теплосети в Нижнем Новгороде, в районе улицы Коминтерна, 41а-43.

Так, 30 января были выполнены работы по монтажу и демонтажу участка трубопровода.

"Аналогичные работы, как правило, занимают около 12 часов, однако нашим бригадам удалось выполнить демонтаж, монтаж и сварочные работы с соблюдением технологии за 8 часов. Это дало возможность уже в 21:00 30 января начать заполнение сетей и восстановление параметров подачи ресурса в дома и учреждения, подключённые к этому участку тепловой сети", - сказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Напомним, сотрудники предприятия проводили предупредительный ремонт на тепловой сети в районе ул. Коминтерна, 41а-43 в два этапа. В обоих случаях работы выполнялись в регламентные сроки. После чего домоуправляющие компании при необходимости проводили внутридомовую регулировку систем отопления в домах.

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Теги:
Сормовский район Теплоснабжение
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