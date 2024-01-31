Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Андрея Клюкина

Фото:
B администрации Канавинского района Нижнего Новгорода состоялось вручение государственной награды России "Орден Мужества" родственникам прапорщика Андрея Клюкина, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.
Глава Канавинского района Олег Алешин поблагодарил мать солдата за воспитание настоящего Героя своей страны.
"Подвиг Андрея – доказательство истинной храбрости и смелости. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Андрей отмечен Орденом Мужества. Спасибо, что воспитали такого Героя, не пожалевшего жизни ради мира в нашей стране", - сказал глава района.
Также он выразил соболезнования в связи с невосполнимой утратой близкого и родного человека супруге и дочери Андрея Клюкина.
На церемонии вручения награды также присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского района Юрий Тиунов и воспитанники учебного центра "Ратник" школы № 51.
Ранее Ордена Мужества вручили семье героя Сергея Чибизова, а также родным нижегородца - участника СВО Дмитрия Клюквина.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+