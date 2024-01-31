Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Андрея Клюкина Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

B администрации Канавинского района Нижнего Новгорода состоялось вручение государственной награды России "Орден Мужества" родственникам прапорщика Андрея Клюкина, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Глава Канавинского района Олег Алешин поблагодарил мать солдата за воспитание настоящего Героя своей страны.

"Подвиг Андрея – доказательство истинной храбрости и смелости. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Андрей отмечен Орденом Мужества. Спасибо, что воспитали такого Героя, не пожалевшего жизни ради мира в нашей стране", - сказал глава района.

Также он выразил соболезнования в связи с невосполнимой утратой близкого и родного человека супруге и дочери Андрея Клюкина.

На церемонии вручения награды также присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского района Юрий Тиунов и воспитанники учебного центра "Ратник" школы № 51.

Ранее Ордена Мужества вручили семье героя Сергея Чибизова, а также родным нижегородца - участника СВО Дмитрия Клюквина.