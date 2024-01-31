Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Приём заявок на соискание стипендии главы Нижнего Новгорода
Приём заявлений для участия в ДЭГ
Пешеходный мост через Почаинский овраг закроют на два года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 января 2024 18:58  [49] Работы по вывозу снега ночью 1 февраля пройдут на 50 улицах Нижнего Новгорода
31 января 2024 18:46  [66] "Поезда здоровья" в феврале посетят 18 районов Нижегородской области
31 января 2024 17:57  [173] Движение транспорта ограничат на Нижне-Волжской набережной 1 февраля
31 января 2024 17:40  [118] Итальянские корма для животных Hill’s перестанут ввозить в Россию с февраля
31 января 2024 17:21  [148] Орден Мужества вручили родственникам героя-нижегородца Андрея Клюкина
31 января 2024 16:59  [159] Спортивный комплекс появится у Мещерского озера в Нижнем Новгорода
31 января 2024 16:43  [167] Обновлённый консультативно-диагностический центр НОДКБ откроется 1 февраля
31 января 2024 15:53  [172] Нижегородские дизайнеры вошли в топ-5 по числу заявок на Московскую неделю моды
31 января 2024 15:43  [288] Тоннелепроходческий щит "Владимир" запущен в Нижнем Новгороде
31 января 2024 15:24  [171] Нижегородское "Теплоэнерго" завершило предупредительный ремонт на улице Коминтерна
Общество

Работы по вывозу снега ночью 1 февраля пройдут на 50 улицах Нижнего Новгорода

31 января 2024 18:58  [49] Общество

Дорожно-коммунальные службы Нижнего Новгорода с 1 февраля переходят на непрерывный, цикличный вид снегоуборочных работ. Как сообщили в городском дептрансе, это связано с прогнозируемыми снегопадами

Согласно информации, с 1 по 2 февраля может выпасть до 5 см снега. Мощный снегопад ожидается в начале следующей недели, 5 и 6 февраля, когда высота снежного покрова может подрасти на высоту до 15 см.

"Поэтому приоритет обработки, прометания и вывозу снега во избежание транспортных заторов будет уделяться центральным дорогам категории А, Б с наиболее высокой интенсивностью движения автомобилей и пешеходов, маршрутам общественного транспорта, мостам, путепроводам и съездам. Будет проведена очистка подъездных дорог к учреждениям образования, социальной сферы и здравоохранения", – рассказали в департаменте.

Сейчас основные работы направлены на обработку дорог и улиц противогололёдными материалами, а также вывоз снега с придомовых и общественных пространств с привлечением ковшовых погрузчиков и самосвалов. За минувшую ночь только с дорог города было вывезено более 30 тысяч кубометров снега.

Список адресов, по которым будут проводиться работы по вывозу снега в ночь 1 февраля, можно посмотреть по ссылке.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Дороги Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
31 января 2024 12:18Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph