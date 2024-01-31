Работы по вывозу снега ночью 1 февраля пройдут на 50 улицах Нижнего Новгорода Общество

Дорожно-коммунальные службы Нижнего Новгорода с 1 февраля переходят на непрерывный, цикличный вид снегоуборочных работ. Как сообщили в городском дептрансе, это связано с прогнозируемыми снегопадами

Согласно информации, с 1 по 2 февраля может выпасть до 5 см снега. Мощный снегопад ожидается в начале следующей недели, 5 и 6 февраля, когда высота снежного покрова может подрасти на высоту до 15 см.

"Поэтому приоритет обработки, прометания и вывозу снега во избежание транспортных заторов будет уделяться центральным дорогам категории А, Б с наиболее высокой интенсивностью движения автомобилей и пешеходов, маршрутам общественного транспорта, мостам, путепроводам и съездам. Будет проведена очистка подъездных дорог к учреждениям образования, социальной сферы и здравоохранения", – рассказали в департаменте.

Сейчас основные работы направлены на обработку дорог и улиц противогололёдными материалами, а также вывоз снега с придомовых и общественных пространств с привлечением ковшовых погрузчиков и самосвалов. За минувшую ночь только с дорог города было вывезено более 30 тысяч кубометров снега.

Список адресов, по которым будут проводиться работы по вывозу снега в ночь 1 февраля, можно посмотреть по ссылке.