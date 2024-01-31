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Общество

Аварийный дом снесут на улице Орджоникидзе в Нижнем Новгороде за 1,4 млн рублей

01 февраля 2024 10:34  [137] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Мэрия Нижнего Новгорода объявила аукцион по выбору подрядчика для сноса аварийного дома №7 (литера А) по улице Орджоникидзе в Московском районе. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок. 

Согласно постановлению городской администрации, дом признан аварийным и подлежащим сносу еще в октябре 2015 года. Двухэтажный многоквартирный дом был построен в 1945 году, в нем расположено 8 жилых помещений. 

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,4 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. 

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 8 февраля. Дом планируется снести до середины мая. 

Напомним, более 100 аварийных домов снесли в Нижегородской области в 2023 году. 

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Теги:
Ветхий фонд Московский район
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