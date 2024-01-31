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Общество

Дополнительные 30 мусоровозов начали работать в Нижнем Новгороде

01 февраля 2024 15:47  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале прокомментировал некачественную работу по вывозу мусора в Нижнем Новгороде.

"Некачественная работа "Нижэкологии-НН"! Со своей работой они не справились", - подчеркнул глава региона.

В связи с этим "Российский экологический оператор" (РЭО) проводит мониторинг обращений жителей, составлена дорожная карта. Также при поддержке гендиректора РЭО Дениса Буцаева на линии выведено еще 30 мусоровозов.

Глеб Никитин подчеркнул, что вопросы с переполненными контейнерами должны быть решены до конца недели. Также должен быть обеспечен график своевременного вывоза. 

"Эти меры необходимы, чтобы люди уже перестали переступать через мешки с мусором и видели, за что они платят. Но ни в коей мере это не защита регоператора. Работу нужно делать качественно, мы продолжаем следить и делать выводы", - написал губернатор.

Напомним, на прошлой неделе Глеб Никитин провел оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы вывоза мусора и уборки дворов от снега.

Также ранее сообщалось, что "Нижэкология-НН" помогает очищать проезды от снега.

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Теги:
Мусор
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