Нижегородка перевела телефонным мошенникам более 4 млн рублей Происшествия

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Телефонные мошенники обманули пенсионерку из Нижнего Новгорода на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Согласно информации, 79-летнюю пожилую женщину злоумышленники вводили в заблуждение с конца ноября по настоящее время.

По словам пострадавшей, она по телефону общалась с сотрудниками банка и полицейскими, которые убедили ее в том, что, сбережения женщины находятся под угрозой. Для отмены сомнительной операции они убедили ее обналичить расчетные счета и для сохранности перевести на указанные реквизиты.

В результате она взяла в банках с трех счетов более 4 млн рублей, после чего перечислила все деньги на пять различных счетов, которые ей продиктовали по телефону.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Напомним, жительница Шахуньи отдала мошенникам около миллиона рублей.