Нижегородка перевела телефонным мошенникам более 4 млн рублей

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Телефонные мошенники обманули пенсионерку из Нижнего Новгорода на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Согласно информации, 79-летнюю пожилую женщину злоумышленники вводили в заблуждение с конца ноября по настоящее время.
По словам пострадавшей, она по телефону общалась с сотрудниками банка и полицейскими, которые убедили ее в том, что, сбережения женщины находятся под угрозой. Для отмены сомнительной операции они убедили ее обналичить расчетные счета и для сохранности перевести на указанные реквизиты.
В результате она взяла в банках с трех счетов более 4 млн рублей, после чего перечислила все деньги на пять различных счетов, которые ей продиктовали по телефону.
По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.
Напомним, жительница Шахуньи отдала мошенникам около миллиона рублей.
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