Нижегородская телебашня включит тематическую подсветку в честь юбилея Чкалова Общество

2 февраля исполняется 120 лет со дня рождения легендарного советского лётчика, нашего земляка Валерия Чкалова. В честь этой даты на нижегородской телебашне появится специальная тематическая подсветка, сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

С 18:30 до 23:00 на гранях телебашни появятся динамическое изображение поднимающегося по спирали самолёта, а на медиаэкране пойдёт бегущая строка с фразами: "Валерий Чкалов", "120 лет", "Лётчик-испытатель", "Герой Советского союза", "Москва - Северный полюс - Ванкувер".

Кроме того, нижегородцы и гости города смогут лицезреть узнаваемый силуэт памятника и динамическую световую композицию, символизирующую вращающиеся лопасти самолётного винта при взлёте.

СПРАВКА:

Валерий Чкалов - уроженец села Василёво Балахнинского уезда (ныне – городской округ город Чкаловск), вошёл в мировую историю как рекордсмен, Герой Советского Союза, совершивший в 1936 году беспересадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток продолжительностью 56 часов, а в 1937 году - через Северный полюс из Москвы в Ванкувер, продолжительностью более 63 часов.

В общей сложности Валерий Чкалов испытал свыше 70 типов самолётов, также разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор и замедленную "бочку".

Валерий Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при проведении первого испытательного полёта на истребителе И-180.

В настоящее время в Чкаловске работает музейный комплекс, включающий мемориальный дом легендарного лётчика и павильон-ангар, где экспонируется уникальная коллекция самолетов, связанных с его деятельностью.