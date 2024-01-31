Движение транспорта запретят возле нижегородских Дворцов спорта 2-6 февраля Общество

В Нижнем Новгороде 2, 4 и 6 февраля будет запрещено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, в указанные дни ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с домашними матчами ХК "Торпедо": 2 февраля нижегородцы сойдутся на льду с московским "Динамо", 4 февраля - с череповецкой "Северсталью", а 6 февраля - с "Трактором" из Челябинска.

В Автозаводском районе 2, 5 и 6 февраля также временно ограничат движение транспорта на дороге по улице Лоскутова. В частности, с 14:00 до 22:00 в эти дни будет перекрыто движение транспорта на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Согласно информации, во Дворце спорта им. Коноваленко МХК "Чайка" проведёт матч с магнитогорскими "Стальными лисами", а затем две игры с челябинскими "Белыми медведями".

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

В зоне ограничений будет действовать также запрет на парковку, оставленные автомобили будут перемещаться.

Фото: ЦОДД