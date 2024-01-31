Пуск тоннелепроходческого щита "Владимир"
Экспозицию в зале Маковского обновили в НГХМ
Закрытие старого Борского моста на ремонт запланировано на 20 марта
Приём заявлений для участия в ДЭГ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2024 16:32  [70] АПЗ изготовит партию антистатической тары для "Темп-Авиа"
02 февраля 2024 16:27  [75] Движение транспорта запретят возле нижегородских Дворцов спорта 2-6 февраля
02 февраля 2024 16:15  [98] Почти 2,5 млн избирателей насчитывается в Нижегородской области
02 февраля 2024 16:04  [97] Коммунальщики утеплили стены 395 квартир в Нижегородской области по требованиям ГЖИ
02 февраля 2024 15:25  [117] В Нижнем Новгороде наградили региональных победителей Всероссийского конкурса "30 лет Конституции России – проверь себя!"
02 февраля 2024 14:26  [159] Нижегородское "Теплоэнерго" завершило строительство теплотрассы между Советским и Нижегородским районами
02 февраля 2024 14:13  [243] Нижегородский военнослужащий вернулся домой из украинского плена
02 февраля 2024 14:01  [144] Вторая хирургия нижегородской больницы №40 открылась после капремонта
02 февраля 2024 13:48  [169] Михаил Мишустин пригласил членов ЕАЭС принять участие в конференции ЦИПР
02 февраля 2024 13:16  [144] Более 70% россиян позитивно относятся к отечественным товарам
Общество

Движение транспорта запретят возле нижегородских Дворцов спорта 2-6 февраля

02 февраля 2024 16:27  [75] Общество

В Нижнем Новгороде 2, 4 и 6 февраля будет запрещено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, в указанные дни ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с домашними матчами ХК "Торпедо": 2 февраля нижегородцы сойдутся на льду с московским "Динамо", 4 февраля - с череповецкой "Северсталью", а 6 февраля - с "Трактором" из Челябинска.

В Автозаводском районе 2, 5 и 6 февраля также временно ограничат движение транспорта на дороге по улице Лоскутова. В частности, с 14:00 до 22:00 в эти дни будет перекрыто движение транспорта на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Согласно информации, во Дворце спорта им. Коноваленко МХК "Чайка" проведёт матч с магнитогорскими "Стальными лисами", а затем две игры с челябинскими "Белыми медведями".

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

В зоне ограничений будет действовать также запрет на парковку, оставленные автомобили будут перемещаться.

Фото: ЦОДД

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Транспорт Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
31 января 2024 12:18Выставка искусств "АРТ МИР - 2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph