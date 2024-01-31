Нижегородский академический театр кукол отметил 95-летие Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Нижегородский академический театр кукол отметил свое 95-летие. Специально к этой дате коллектив подготовил спектакль "95 лет по ту сторону ширмы". Об этом сообщает министерство культуры Нижегородский области.

К празднованию дня рождения в театре кукол подготовили цикл спектаклей и творческих встреч "Кукольный бум". В рамках праздничного марафона на сцене Нижегородского театра кукол уже выступили Волгоградский областной театр кукол, чемодан-дуэт "КВАМ" из Санкт-Петербурга, нижегородский театр кукол "Мабу", а вскоре выступит Луганский академический театр кукол. Гостями праздничного вечера стали и представители Санкт-Петербургского театра марионеток им. Е.С. Деммени, который приедет в апреле с показами по федеральной программа "Большие гастроли". Они преподнесли в подарок оригинал первой афиши нашего театра кукол.

"Нас объединяет большая история, потому что актриса театра Татьяна Яворовская у Евгения Деммени училась. В 1929 году был организован театр, а буквально спустя 2-3 года она едет в Санкт-Петербург брать уроки работы с куклой-марионеткой. То, что кукла-марионетка не прижилась в театре кукол, и именно образцовская школа тростевой куклы больше всего понравилась основателям театра, - в этом нет ничего страшного, так история расставила свои акценты. Мы уже второй год дружим с театром Деммени, были у них на гастролях, теперь они приезжают к нам. Портрет Татьяна Яворовской я обнаружила в театре Деммени на коллективной фотографии в исторической экспозиции в фойе и почувствовала такую родственную близость", - отметила директор театра Алла Забегалова.

Созданием специальной праздничной постановки занимался актер и режиссер Нижегородского театра кукол Дмитрий Марков. В спектакле задействован весь творческий коллектив театра. Перед актерами стояла задача ознакомить зрителей с разными системами кукол, кроме того, они задействовали пластику рук и маски.

"Мы поделили концерт на две части. "Симфония" - первая часть, она больше историческая, где мы отдаем дань нашей истории, показываем отрывки из каких-то спектаклей, прославивших наш театр. Вторая часть, "95 лет по ту сторону ширмы", - это некий капустник, юмористический эстрадный концерт с номерами. Будет ли повтор спектакля, зависит от реакции зрителя и актеров", - рассказал Дмитрий Марков.

Также к знаменательной дате театр подготовил и выпустил книгу об истории театра. Над созданием летописи театра авторы издания работали около года.

"В этой книге собраны уникальные документы, которые мы собрали из архивов театра, из государственного архива Нижегородской области, систематизировали и поместили в это издание. Здесь можно почитать воспоминания ветеранов сцены, посмотреть фотографии, которые хранились всегда где-то в архиве театра, а теперь каждый читатель может посмотреть, что происходило за кулисами театра. Один из уникальнейших документов, который мы нашли и впервые опубликовали, – это письмо режиссера Юрия Елисеева, где он вспоминает, как работал в театре", - отметил заместитель директора театра по развитию и техническому оснащению Алексей Выборнов.

Экземпляры этого издания отправлены не только в Нижегородскую государственную областную универсальную научную библиотеку им. В.И. Ленина, но и в Москву, Санкт-Петербург. Книгу получат в подарок ветераны театра, также она поступит в продажу в сувенирную лавку.

Ранее сообщалось, что здание театра кукол отремонтируют в Нижнем Новгороде за 54 млн рублей.