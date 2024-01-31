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Культура и отдых

Чкаловская неделя "Герой на все времена" стартовала в Нижнем Новгороде

05 февраля 2024 15:56  [432] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Чкаловская неделя" открылась в Центре культуры "Рекорд". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, цикл мероприятий к 120-летию со дня рождения летчика Валерия Чкалова продлится до 8 февраля.

На этой неделе нижегородцы в Центре культуры "Рекорд" могут посетить выставку "Валерий Чкалов – символ авиации", которая включает 37 экспонатов, в том числе редкие фотографии, личные вещи летчика, уникальные документы. 

5 февраля в 16:00 пройдет встреча с ветеранами военно-воздушных сил Нижегородской области, представителями авиационных и технических профессий. 7 февраля с 14:00 можно будет сыграть в лото по-чкаловски, а 8 февраля в 17:00 — написать на площадке "Рекорда" героический диктант.

С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на странице Мемориального музея В.П. Чкалова в соцсети "ВКонтакте".

В рамках открытия "Чкаловской недели" были награждены финалисты авиатура #Чкалов120 - серии командных мероприятий для молодежи от 14 до 25 лет, которые знакомились с жизнью В.П. Чкалова, историей создания авиационной техники, а также с авиационными профессиями.

В проекте приняли участие 52 молодежные команды из образовательных учреждений Нижегородской и Московской области, а также из Минска. Победителям вручили сертификаты на экскурсионный тур в город Чкаловск.

Напомним, около 450 млн рублей направят на празднование юбилея Валерия Чкалова в Нижегородской области.

Так, к 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя в Нижнем Новгороде прошел рекордный по количеству участников флешмоб-инсталляция.

Также ранее сообщалось, что в России снимут новый фильм о Валерии Чкалове.

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