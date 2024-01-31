Чкаловская неделя "Герой на все времена" стартовала в Нижнем Новгороде

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"Чкаловская неделя" открылась в Центре культуры "Рекорд". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, цикл мероприятий к 120-летию со дня рождения летчика Валерия Чкалова продлится до 8 февраля.
На этой неделе нижегородцы в Центре культуры "Рекорд" могут посетить выставку "Валерий Чкалов – символ авиации", которая включает 37 экспонатов, в том числе редкие фотографии, личные вещи летчика, уникальные документы.
5 февраля в 16:00 пройдет встреча с ветеранами военно-воздушных сил Нижегородской области, представителями авиационных и технических профессий. 7 февраля с 14:00 можно будет сыграть в лото по-чкаловски, а 8 февраля в 17:00 — написать на площадке "Рекорда" героический диктант.
С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на странице Мемориального музея В.П. Чкалова в соцсети "ВКонтакте".
В рамках открытия "Чкаловской недели" были награждены финалисты авиатура #Чкалов120 - серии командных мероприятий для молодежи от 14 до 25 лет, которые знакомились с жизнью В.П. Чкалова, историей создания авиационной техники, а также с авиационными профессиями.
В проекте приняли участие 52 молодежные команды из образовательных учреждений Нижегородской и Московской области, а также из Минска. Победителям вручили сертификаты на экскурсионный тур в город Чкаловск.
Напомним, около 450 млн рублей направят на празднование юбилея Валерия Чкалова в Нижегородской области.
Так, к 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-испытателя в Нижнем Новгороде прошел рекордный по количеству участников флешмоб-инсталляция.
Также ранее сообщалось, что в России снимут новый фильм о Валерии Чкалове.
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