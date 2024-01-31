Студенческое правовое бюро оказывает бесплатную помощь нижегородцам Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода могут получить бесплатную правовую помощь, обратившись в студенческое правовое бюро (СПБ).

Как сообщает пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода, СПБ создано и работает при территориальных общественных самоуправлениях (ТОС) Нижнего Новгорода.

В его задачи входит безвозмездно помогать нижегородцам решать правовые вопросы.

Ознакомиться с графиком работы СПБ в районах города можно на сайте Гордумы по ссылке.