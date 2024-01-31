Студенческое правовое бюро оказывает бесплатную помощь нижегородцам

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Жители Нижнего Новгорода могут получить бесплатную правовую помощь, обратившись в студенческое правовое бюро (СПБ).
Как сообщает пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода, СПБ создано и работает при территориальных общественных самоуправлениях (ТОС) Нижнего Новгорода.
В его задачи входит безвозмездно помогать нижегородцам решать правовые вопросы.
Ознакомиться с графиком работы СПБ в районах города можно на сайте Гордумы по ссылке.
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