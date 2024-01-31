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Культура и отдых

Премьерный показ фильма "Благодарность города. Почетные граждане Нижнего Новгорода" состоится 12 февраля

06 февраля 2024 14:33  [276] Культура и отдых

12 февраля 2024 года в нижегородском кинотеатре "Орленок" состоится премьерный показ фильма "Благодарность города. Почетные граждане Нижнего Новгорода" (12+). Историко-документальная кинолента создана при поддержке городской Думы Нижнего Новгорода, ее председателя Олега Лавричева и Фонда "Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова)".

Фильм рассказывает об известных нижегородцах, удостоенных высокого звания "Почетный гражданин" с момента его учреждения в Думе по предложению городского головы в конце IXX века. Зрители узнают о вкладе конкретных личностей в развитие города, обязательствах обладателей данного титула и привилегиях.

Так, звания "Почетных граждан" имели промышленники и меценаты Николай Бугров и Федор Блинов, которым нижегородцы благодарны за строительство первых мостовых, водопровода, гимназий, реальных училищ, больниц и драматического театра.

Среди наших современников, упомянутых в фильме: физик Михаил Гапонов-Грехов, микробиолог Ирина Блохина, олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Герман Свешников, архитектор Святослав Агафонов, митрополит Николай (Кутепов), создатель театра "Пиано" Владимир Чикишев, судостроитель Николай Жарков, нижегородский краевед Татьяна Виноградова и др.

Автором сценария и режиссером выступила Ирина Вдовина-Судьина - член Союза кинематографистов России, лауреат премии Нижнего Новгорода, лауреат международного фестиваля документальных фильмов "Радонеж", советник председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева по вопросам взаимодействия со СМИ и вопросам культуры.

В съемках принимали участие известные нижегородцы и депутаты городской Думы, в сценах-реконструкциях были задействованы профессиональные артисты нижегородских театров, в том числе заслуженный артист России Сергей Блохин.

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Теги:
Гордума Почетные граждане Фильм
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