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Общество

Станцию снеготаяния планируют построить в Автозаводском районе

07 февраля 2024 12:09  [278] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде могут построить еще одну станцию снеготаяния - в Автозаводском районе.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, у города существует потребность в площадке по утилизации снега.

В связи с этим прорабатывается возможность строительства станции снеготаяния в Автозаводском районе для утилизации снежных масс с территорий Автозаводского, Приокского и Ленинского районов.

В настоящее время в Нижнем Новгороде работают две площадки по утилизации снега - в Советском и Нижегородском районах. Предполагается, что после реконструкции мощность станции снеготаяния в Советском районе увеличится почти в три раза.

Кроме того, к зиме 2023-2024 гг. в каждом районе города были подготовлены снежные полигоны для временного складирования снега.

Напомним, что переговоры с потенциальным инвестором строительства станции снеготаяния в Автозаводском районе велись еще в 2021 году.

Также сообщалось, что застройщик сменился у станции снеготаяния в Московском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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