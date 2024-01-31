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Бизнес

Завод "Нител" планирует построить в Нижнем Новгороде новый корпус

07 февраля 2024 14:11  [926] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Завод "Нител" планирует построить в Нижнем Новгороде новый корпус. Он будет расположен в Канавинском районе. Информация об этом размещена на сайте министерства строительства Нижегородской области.

Согласно информации, 25 января министерство выдало "Нижегородскому телевизионному заводу им. В.И. Ленина" (ПАО "Нител") разрешение на строительство производственного корпуса для крупногабаритных конструкций.

Объект расположится на участке площадью 10 050 кв. м на улице Вторчермета.

Ранее сообщалось, что проект завода по производству лифтов под Нижним Новгородом прошел госэкспертизу.

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Теги:
Нител Строительство
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