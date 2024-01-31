Полиция обнаружила в общежитии в Нижнем Новгороде незаконного мигранта Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Правоохранители 31 января провели профилактическое мероприятие в одном из общежитий Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе рейда было проверено 23 иностранных гражданина, из которых 22 человека находились в России законно, а один 20-летний гражданин республики ближнего зарубежья пребывал в стране с нарушением миграционного законодательства.

Установлено, что мужчина приехал в Нижний Новгород для учебы, однако в связи с неуспеваемостью был отчислен из образовательного учреждения. В соответствии с законодательством он должен был покинуть Россию, но не сделал этого.

В связи с этим суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением из страны.

Ранее сообщалось, что протоколы составлены на 23 мигрантов по итогам рейда в Дзержинске.