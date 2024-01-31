Полиция обнаружила в общежитии в Нижнем Новгороде незаконного мигранта

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Правоохранители 31 января провели профилактическое мероприятие в одном из общежитий Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в ходе рейда было проверено 23 иностранных гражданина, из которых 22 человека находились в России законно, а один 20-летний гражданин республики ближнего зарубежья пребывал в стране с нарушением миграционного законодательства.
Установлено, что мужчина приехал в Нижний Новгород для учебы, однако в связи с неуспеваемостью был отчислен из образовательного учреждения. В соответствии с законодательством он должен был покинуть Россию, но не сделал этого.
В связи с этим суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением из страны.
Ранее сообщалось, что протоколы составлены на 23 мигрантов по итогам рейда в Дзержинске.
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