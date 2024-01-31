Юные нижегородцы смогут присоединиться к бесплатным кинологическим занятиям Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Бесплатные кинологические занятия проводят на специально оборудованных площадках Нижнего Новгорода специалисты зооцентра "Надежда". Присоединиться могут все желающие в возрасте от 9 до 17 лет со своими питомцами. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Директор МАУ МЦ "Надежда" Николай Банков рассказал, что занятия проходят на 16 площадках в разных районах города. Например, одна из площадок находится в парке "Дубки", который был благоустроен по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированной президентом РФ.

"Клуб "Юный кинолог" у нас работает уже год. Сначала занятия проходили только на территории зооцентра, но при поддержке главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, проект масштабировался, и теперь наши специалисты работают на разных площадках во всех районах города. Занятия проходят один – два раза в неделю. Дети недалеко от дома приходят на занятия и получают навыки собаководства, зоокультуры, приобретают дисциплинированность, ведь за собакой надо ухаживать, каждый день выгуливать её", - отметил Николай Банков.

В зооцентре работает семь специалистов, которые занимаются с ребятами и их питомцами. Для того, чтобы записаться на занятия, нужно обратиться в зооцентр "Надежда" и выбрать в клубе "Юный кинолог" удобную для себя площадку.

"Ребята у нас занимаются как начинающие, так уже и опытные. Некоторые ходят уже второй-третий год. Начинающие сначала узнают азы, в дальнейшем уже программа усложняется. Есть у нас также факультативные занятия: дог-фрисби, аджилити", - рассказал кинолог зооцентра "Надежда" и Центра военно-патриотического воспитания Антон Киршанов.

Посмотреть расписание занятий можно в группе зооцентра. Записаться можно по номеру телефона: 8 930-804-31-88.

Ранее сообщалось, что шесть лошадей приобретены для нижегородского зооцентра "Надежда".

