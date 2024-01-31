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Общество

Юрий Шалабаев: "Наука – это фундамент развития человека, она помогает понимать мир вокруг нас"

08 февраля 2024 10:53  [183] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем российской науки.

"Наука – это фундамент развития человека, она помогает понимать мир вокруг нас, решать сложные проблемы и делать нашу жизнь лучше и комфортнее. Давайте вспомним о великих ученых, которые жили в нашем городе и проводили здесь свои научные исследования, прославляли наш город. Это Иван Кулибин, Николай Лобачевский, Александр Попов и многие другие. Именно у нас была построена первая радиовещательная станция, а выдающийся инженер Ростислав Алексеев изобрел экранопланы.

И сегодня Нижний – это город науки. В университетах работают наши современники – обычные горожане, которые каждый день меняют мир к лучшему. Они создают уникальные материалы для лечения онкологии и для аэрокосмической отрасли, разрабатывают системы беспилотного судовождения для ледоколов и безошибочный искусственный интеллект для медицины.

Поздравляю всех ученых, исследователей, студентов и просто всех, кто увлечен наукой, с этим праздником! Благодаря вашему труду и творчеству мы двигаемся вперед, открывая новые горизонты и решая глобальные проблемы. Желаю успехов!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Наука Юрий Шалабаев
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