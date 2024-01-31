Глеб Никитин поручил убрать снег на Большой Покровской

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Губернатор Глеб Никитин отреагировал в соцсети на обращение нижегородки по поводу снега на главной пешеходной улице областного центра.
Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась главе региона на неубранный снег около дома №14 на Покровке. В здании располагается, в том числе магазин "Русские сувениры".
По словам нижегородки, снег не вывозится отсюда уже вторую неделю.
"ДУК ссылается на то, что это не его территория, городской подрядчик кивает на ДУК. Снег в итоге ничей и лежит горой. Трактор старательно объезжает его каждый день. В АТИ сказали, что помочь не в силах", - написала она губернатору.
По словам Глеба Никитина, он уже дал необходимые поручения. " У мэра на контроле", - отметил глава региона.
Ранее сообщалось, что свыше 150% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде в январе.
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