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Общество

Глеб Никитин поручил убрать снег на Большой Покровской

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Глеб Никитин отреагировал в соцсети на обращение нижегородки по поводу снега на главной пешеходной улице областного центра.

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась главе региона на неубранный снег около дома №14 на Покровке. В здании располагается, в том числе магазин "Русские сувениры".

По словам нижегородки, снег не вывозится отсюда уже вторую неделю.

"ДУК ссылается на то, что это не его территория, городской подрядчик кивает на ДУК. Снег в итоге ничей и лежит горой. Трактор старательно объезжает его каждый день. В АТИ сказали, что помочь не в силах", - написала она губернатору.

По словам Глеба Никитина, он уже дал необходимые поручения. " У мэра на контроле", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что свыше 150% месячной нормы снега выпало в Нижнем Новгороде в январе.

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Теги:
Глеб Никитин Снег
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