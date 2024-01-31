Предприниматель в суде требует от Нижегородской епархии снести часть стены Крестовоздвиженского монастыря Общество

Фото: Кира Мишина

Арбитражный суд Нижегородской области 13 февраля будет рассматривать иск ИП Бояров Денис Дмитриевич к Нижегородской епархии.

Как сообщается в материалах на сайте суда, истец требует устранить препятствия в пользовании земельным участком 52:18:0070009:51 по ул. Малая Ямская, 78. Фактически, речь идет о принуждении ответчика к сносу части монастыря.

Отметим, что данное разбирательство ведется на протяжении нескольких лет. При этом ранее настоятельницей Крестовоздвиженского монастыря была подана жалоба в Нижегородский УФАС о признании недействительной сделки по приобретению земельного участка ИП Денис Бояров в ходе торгов.

Поводом для жалобы явилось то, что в торговой документации отсутствовала информация о нахождении земельного участка в исторических границах монастыря и об особом режиме содержания и использования данных земель.

Директор АНО "Наш Нижний Новгород", эксперт "Минин-центра" Сергей Калинов в своем Telegram-канале обратил внимание на несколько сделок, касающихся приобретений ИП Бояров Д.Д. земельных участков рядом с нижегородскими храмами и монастырями.

Так, бизнесмен выкупил участок около церкви в Балахне. Также он приобрел участок у Крестовоздвиженского монастыря в Нижнем Новгороде. Примечательно, что впоследствии предприниматель предлагал РПЦ выкупить у него данные земельные участки, но уже по более высокой цене.

Сергей Калинов считает, что данная схема выглядит крайне сомнительной. Причем, если в первом случае участок в итоге у бизнесмена был куплен, то по второму эпизоду судебное разбирательство еще продолжается.

Кроме того, проведенная в ноябре 2023 года экспертиза "Института археологии РАН" показала наличие останков западной части исторической стены монастыря на спорном участке, принадлежащему предпринимателю.

"Дело ясно как Божий день - историческая стена древнего Крестовоздвиженского монастыря, восстановленная монахинями, не может быть "самовольной постройкой". С этой коллизией пора заканчивать, и закрывать это дело вместе с теми шарлатанами, которые пытаются заниматься шантажом Церкви", - делает вывод Сергей Калинов.

По данным ФНС Нижегородской области, основным видом деятельности ИП Бояров Д.Д. является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что единый храмовый комплекс Крестовоздвиженского монастыря хотят создать на площади Лядова в Нижнем Новгороде.